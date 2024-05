Börse New York in Grün: S&P 500 fester

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 performt aktuell positiv.

Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 5.323,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 45,107 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,626 Prozent fester bei 5.340,24 Punkten, nach 5.307,01 Punkten am Vortag.

Bei 5.341,88 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.299,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,345 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 23.04.2024, den Stand von 5.070,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, wurde der S&P 500 mit 5.088,80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, stand der S&P 500 bei 4.145,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 12,25 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5.341,88 Punkte. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell NVIDIA (+ 10,52 Prozent auf 1.049,39 USD), Super Micro Computer (+ 4,32 Prozent auf 911,00 USD), Synopsys (+ 3,70 Prozent auf 594,33 USD), Gap (+ 3,11 Prozent auf 21,19 USD) und Western Digital (+ 3,05 Prozent auf 75,78 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-20,00 Prozent auf 0,02 USD), SVB Financial Group (-16,67 Prozent auf 0,05 USD), Live Nation Entertainment (-6,64 Prozent auf 94,67 USD), VF (-6,24 Prozent auf 11,56 USD) und Boeing (-5,40 Prozent auf 176,23 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 9.638.760 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,945 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 480,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

