DAX verhalten freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneins -- NVIDIA-Aktie erstmals über 1.000 US-Dollar: Mehr Umsatz und Gewinn -- Fed-Protokoll: US-Notenbank stellt keine baldige Zinssenkung in Sicht

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag knapp im Plus in den Tag starten. Der DAX tendiert rund eine Viertelstunde vor Handelsbeginn 0,11 Prozent höher auf 18.700,50 Punkten. Der TecDAX dürfte sich daneben ebenfalls etwas fester präsentieren. Unter dem Eindruck der Zahlenvorlage von NVIDIA sowie geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed dürfte sich der deutsche Leitindex zunächst in einer engen Spanne zwischen 18.600 und 18.900 Punkten bewegen. Das Rekordhoch der vergangenen Woche bei 18.892 Zählern und auch die 19.000er Marke bleiben in Reichweite. Am Vorabend hatte die Fed bei ihrer Sitzung signalisiert, zunächst an ihren hohen Zinsen festhalten zu wollen. Eine baldige Senkung wurde damit wieder unwahrscheinlicher. Einige Vertreter der Notenbank zeigten sich sogar bereit, die Geldpolitik weiter zu straffen - falls nötig.



Die Börsen in Europa werden am Donnerstag leicht fester erwartet. Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich mit kleinen Zuwächsen gesehen. Die Euphorie über die Vorlage der Bilanzzahlen des Chipkonzerns NVIDIA am späten Mittwoch wird etwas gedämpft durch geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed. Bei ihrer Sitzung am Vorabend sind die Fed-Vertreter zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als zuvor erwartet auf dem aktuell hohen Niveau halten müssen. Einige zeigten sich sogar bereit zu einer noch strafferen Geldpolitik, sofern dies nötig sei. Daneben drückten aktuelle Inflationsdaten aus Großbritannien, die etwas höher als erwartet ausfielen, etwas auf die Stimmung.





Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls nachgegeben. Der Dow Jones Index notierte zum Ertönen der Startglocke kaum bewegt. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls nahe der Nulllinie. Anschließend zeigten sich die beiden Indizes schwächer und gingen 0,51 Prozent tiefer bei 39.671,50 Punkten bzw. 0,18 Prozent leichter bei 16.801,54 Zählern in den Feierabend. Zur Wochenmitte reagierten Anleger negativ auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das am Abend um 20 Uhr MEZ veröffentlicht wurde. Zudem warteten die Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen des Chipherstellers NVIDIA, welche nach Börsenschluss verkündet werden. Die Federal Reserve signalisierte, dass sie weiterhin an ihren hohen Zinssätzen festhalten werde und keine baldige Senkung in Aussicht stelle. Es wurde angemerkt, dass "viele" Mitglieder sogar die Wirksamkeit der aktuellen Geldpolitik in Frage stellen und Zweifel darüber haben, ob sie ausreichend restriktiv ist, um das Inflationsziel zu erreichen. Einige Vertreter zeigten sogar die Bereitschaft, die Zinssätze weiter zu erhöhen, falls dies erforderlich sein sollte. Laut CME FedWatch erwarten die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,4 Prozent, dass die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung am 12. Juni in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent unverändert lässt, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,4 Prozent, dass sie dies auch im Juli tun wird.