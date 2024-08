Börse New York in Grün: S&P 500 steigt

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 entwickelt sich aktuell positiv.

Am Freitag klettert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,79 Prozent auf 5.614,72 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45,945 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,628 Prozent stärker bei 5.605,61 Punkten, nach 5.570,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5.641,82 Punkte, das Tagestief hingegen 5.585,16 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1,03 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 23.07.2024, einen Stand von 5.555,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, lag der S&P 500 bei 5.267,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4.436,01 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 18,38 Prozent nach oben. Bei 5.669,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 7,20 Prozent auf 123,80 USD), Organon Company (+ 7,08 Prozent auf 22,37 USD), Norwegian Cruise Line (+ 6,47 Prozent auf 17,29 USD), Carnival (+ 6,18 Prozent auf 16,41 USD) und Comerica (+ 4,84 Prozent auf 57,57 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-49,50 Prozent auf 0,01 USD), Intuit (-6,82 Prozent auf 619,94 USD), Advance Auto Parts (-4,76 Prozent auf 48,67 USD), Micron Technology (-2,19 Prozent auf 101,98 USD) und Arthur J Gallagher (-1,71 Prozent auf 286,83 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 29.592.226 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,093 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

