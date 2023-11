Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter

NASDAQ 100 aktuell

Der Handel in New York verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent schwächer bei 15.093,75 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,249 Prozent fester bei 15.137,16 Punkten in den Handel, nach 15.099,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 15.064,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 15.180,19 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14.973,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 15.274,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 10.857,03 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 38,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15.932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.696,42 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 6,71 Prozent auf 124,93 USD), Booking (+ 4,29 Prozent auf 2.981,40 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,81 Prozent auf 386,77 USD), Monster Beverage (+ 2,07 Prozent auf 56,71 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,90 Prozent auf 832,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-7,47 Prozent auf 4,28 USD), Moderna (-7,00 Prozent auf 72,10 USD), Sirius XM (-4,44 Prozent auf 4,73 USD), Enphase Energy (-4,33 Prozent auf 77,31 USD) und Airbnb (-3,77 Prozent auf 118,02 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.758.964 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net