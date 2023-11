Asiens Börsen mit Gewinnen -- Berkshire Hathaway verzeichnet in Q3 Rekordgewinn -- KRONES optimistisch für 2024 -- BVB im Fokus

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen vor dem Wochenende zu.

Der DAX notierte bereits zum Handelsstart im Plus und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er beendete die Sitzung 0,30 Prozent höher bei 15.189,25 Punkten. Der TecDAX begann den Tag ebenfalls fester. Im Laufe des Tages weitete er seine Gewinne deutlich aus und ging schließlich mit plus 1,43 Prozent bei 2.956,53 Zählern in den Feierabend.

Anleger blickten am Freitag gespannt auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag. Dieser ist ein wichtiger Indikator für die künftigen Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat sich das US-Jobwachstum im Oktober merklich abgeschwächt. So entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat lediglich 150.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte waren von 170.000 ausgegangen. Nach diesen Daten und der verkündeten Zinspause am Mittwoch wird am Markt gehofft, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte.

Daneben ging es auch mit der Berichtssaison weiter. So haben BMW, Vonovia, KRONES und viele weitere Unternehmen Zahlen vorgelegt.

