Ryanair-Aktie springt an: Ryanair auf Kurs zu Rekordgewinn im laufenden Geschäftsjahr

Dividende winkt

Der Billigflieger Ryanair steuert dank hoher Nachfrage und gestiegener Ticketpreise auf einen Rekordgewinn im laufenden Geschäftsjahr zu.

Unter dem Strich werde in dem noch bis Ende März laufenden Turnus ein Ergebnis zwischen 1,85 und 2,05 Milliarden Euro erwartet, kündigte die Airline am Montag an. Den bisher höchsten Gewinn erzielten die Iren 2018 mit 1,45 Milliarden Euro, im vergangenen Jahr verpassten sie diese Marke nur knapp. Erstmals winkt den Aktionären jetzt eine reguläre Dividende von 400 Millionen Euro in Summe. Künftig soll ein Viertel des Gewinns nach Steuern an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Bisher zahlte das Unternehmen hin und wieder eine Sonderdividende.

Europas größte Fluggesellschaft nach Passagierzahlen zählte von April bis September 105 Millionen Gäste, elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In der Sommersaison erzielte Ryanair im Schnitt 24 Prozent höhere Ticketpreise als vor Jahresfrist. Zu Buche standen nach dem ersten Halbjahr bereits 2,18 Milliarden Euro Gewinn, ein Sprung um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

JPMorgan belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 24,60 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Die Iren hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Harry Gowers am Montag nach dem Zwischenbericht. Die Signale für das dritte Geschäftsquartal dürften die Winter-Sorgen am Markt etwas beruhigen.

Die Ryanair-Aktie legt an der EURONEXT in Dublin zeitweise 6,25 Prozent auf 16,15 Euro zu.

Dublin (Reuters) / NEW YORK (dpa-AFX)