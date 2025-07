Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 234,14 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Bei 234,86 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 101.813 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 235,19 USD an. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 0,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 81,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 227,83 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 23.04.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,56 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,57 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Am 05.08.2026 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,538 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

