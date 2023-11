Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost stärker

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 2,27 Prozent auf 32.676,41 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,71 Prozent höher bei 3.052,28 Punkten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 1,58 Prozent stärker bei 17.942,86 Zählern.

3. Neuer DWS-Aufsichtsratschef kommt von Morgan-Stanley

Der neue Aufsichtsratschef der DWS kommt nicht vom Mehrheitseigentümer Deutsche-Bank. Zur Nachricht

4. KRONES zeigt sich für 2024 optimistisch

Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES blickt optimistisch auf das kommende Jahr. Zur Nachricht

5. Berkshire Hathaway verzeichnet in Q3 Rekordgewinn

Das Aktienportfolio von Investorenlegende Warren Buffett hat in den USA seine Bücher geöffnet und Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt. Zur Nachricht

6. Merck plant Kosten erheblich zu senken - Möglicherweise weiterer Stellenabbau geplant

Beim Pharma- und Chemiekonzern Merck steht nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montagausgabe) das nächste Sparpaket an - möglicherweise mit weiterem Stellenabbau. Zur Nachricht

7. BVB-Trainer Terzic: 'Extrem frustrierender Abend'

Schon vor dem Ende der demütigenden Partie ergriffen tausende Dortmunder Fans die Flucht. Zur Nachricht

8. Telecom Italia verkauft Festnetz gegen Widerstand von Vivendi an KKR

Die angeschlagene Telecom Italia hat gegen den Widerstand ihres französischen Hauptaktionärs Vivendi den Verkauf ihres Festnetzes an den US-Finanzinvestor KKR beschlossen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zum Wochenstart leicht zu

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn leicht zugelegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 85,30 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 48 Cent auf 80,99 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Woche über der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,0702 Dollar festgelegt.