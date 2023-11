"Bitcoin im Aufschwung" - Globale Suchanfragen nach BTC-Kauf nehmen rasant zu

Bitcoin-Trend aufgeflammt?

Der jüngste Anstieg der Suchanfragen zum Kauf von Bitcoin verdeutlicht die wachsende Neugier und das Interesse an Kryptowährungen auf globaler Ebene. Daten von Google Trends zeigen einen weltweiten massiven Anstieg des Suchvolumens nach "Bitcoin kaufen". Dies wird teilweise durch die Rally der Kryptowährung in jüngster Zeit angetrieben.

• Erhöhte Suchanfragen und Interesse an Bitcoin

• Anstieg des Suchvolumens in den USA um mehr als 250 Prozent

• Spekulation um Bitcoin-Spot-ETF durch BlackRock in den USA





Globale Suchanfragen nach Bitcoin schießen in die Höhe

Die steigende Neugier wird durch den jüngsten Preisanstieg von Bitcoin angefacht. Der Kurs von Bitcoin ist in den letzten 30 Tagen um fast 25 Prozent gestiegen, was die Furcht vor dem Verpassen (Fear of Missing Out, FOMO) unter den Anlegern weltweit entfacht hat, wie BTC-ECHO berichtet. Insbesondere wurde die Frage "Ist jetzt eine gute Zeit, Bitcoin zu kaufen?" in den letzten sieben Tagen ebenfalls um 110 Prozent häufiger gestellt, wie es weiter heißt.

Die Auswirkungen des Interesses sind in verschiedenen Regionen der Welt deutlich zu sehen. Im Vereinigten Königreich beispielsweise ist das Suchvolumen im untersuchten Zeitraum um 826 Prozent gestiegen, in den USA um mehr als 250 Prozent. Darüber hinaus gibt es auch eine signifikante Zunahme spezifischer Suchanfragen.

Die Anfrage "Kann ich Bitcoin bei Fidelity kaufen?" stieg dabei kürzlich um beeindruckende 3.100 Prozent, und die Suche nach dem "BlackRock Bitcoin ETF" erhöhte sich um 250 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger nicht nur generell am Kauf von Bitcoin interessiert sind, sondern auch an den verschiedenen Möglichkeiten, in Bitcoin zu investieren, wie BTC-ECHO berichtet. Doch warum stieg der Bitcoin auf einmal so stark wieder an?

Drei Gründe für den Preisanstieg beim Bitcoin

"DER STANDARD! nennt drei Gründe für den starken Anstieg beim Bitcoin in den letzten Wochen. Einer davon sind die Gerüchte um die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETF durch den Finanzinvestor BlackRock in den USA. Die Erwartung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds, insbesondere eines Spot-ETF, der eine direkte Investition in Bitcoin ermöglicht, wird als wichtiger Schritt zur weiteren Verbreitung und Akzeptanz von Bitcoin als digitale Währung angesehen, wie es weiter heißt.

Zusätzlich wurde die Marktstimmung durch eine Meldung des Kryptoportals Cointelegraph vom 16. Oktober beeinflusst, welche die Gerüchte über die bereits erfolgte Genehmigung des Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC verbreitete, wie DER STANDARD weiter berichtet. Obwohl sich die Meldung später als falsch herausstellte, reagierte der Markt positiv und der Bitcoin-Preis zog kurzfristig um mehr als fünf Prozent an.

Der Antrag von BlackRock auf Einführung eines Bitcoin-ETFs ist nach wie vor offen, und das genaue Datum der endgültigen Entscheidung der SEC ist unbekannt, wie es weiter heißt. Dieses Szenario hat auch andere Finanzakteure wie Fidelity, Wisdomtree und Van Eck motiviert, ähnliche Anträge zu stellen, so DER STANDARD.

Abseits der ETF-Spekulationen wird auch die erhöhte Marktvolatilität als ein Faktor für den Bitcoin-Kursanstieg angesehen. Salah-Eddine Bouhmidi von Broker IG bemerkt, dass Bitcoin, obwohl keine sichere Anlage, in der Vergangenheit regelmäßig von steigender Volatilität profitieren konnte. Der aktuelle Aufwärtstrend könnte daher auch eine Reaktion auf die unsichere Marktumgebung sein, die Anleger dazu veranlasst, alternative Anlageklassen zu erkunden.

Schließlich wird das bevorstehende Halving als ein weiterer möglicher Katalysator für den Kursanstieg angesehen, wie DERSTANDARD abschließend berichtet. Beim Halving wird die Menge aller neu geschaffenen Bitcoin automatisch halbiert, und das nächste Halving ist für April 2024 geplant.

D. Maier / Redaktion finanzen.net