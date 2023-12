Börse New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen nachmittags zu

NASDAQ Composite im Blick

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 19:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,44 Prozent auf 14.496,25 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,066 Prozent schwächer bei 14.423,01 Punkten, nach 14.432,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14.497,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.385,39 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 13.798,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13.773,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11.143,74 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 39,56 Prozent nach oben. 14.497,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.265,04 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Bio Medica (+ 50,00 Prozent auf 0,00 USD), Agenus (+ 21,03 Prozent auf 0,82 USD), Taro Pharmaceutical Industries (+ 8,54 Prozent auf 41,17 USD), EMCORE (+ 6,69 Prozent auf 0,51 USD) und Cutera (+ 4,87 Prozent auf 2,26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Escalon Medical (-20,00 Prozent auf 0,24 USD), Oracle (-11,87 Prozent auf 101,46 USD), Donegal Group B (-6,61 Prozent auf 13,13 USD), Ebix (-6,45 Prozent auf 4,35 USD) und Amtech Systems (-6,30 Prozent auf 6,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Anglo American-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.424.803 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite weist die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,29 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

