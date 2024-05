Börse New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag

Index-Performance im Fokus

Aktueller Marktbericht zum S&P 500.

Am Dienstag steht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,05 Prozent im Plus bei 5.310,62 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 44,791 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,132 Prozent auf 5.301,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.308,13 Punkten am Vortag.

Bei 5.297,87 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.316,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 4.967,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.981,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4.191,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,97 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5.325,49 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 9,09 Prozent auf 0,06 USD), Dollar General (+ 3,42 Prozent auf 142,54 USD), Hanesbrands (+ 2,69 Prozent auf 4,97 USD), Eli Lilly and (+ 2,52 Prozent auf 802,91 USD) und IBM (+ 2,46 Prozent auf 174,10 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil First Republic Bank (-28,57 Prozent auf 0,02 USD), Keysight Technologies (-10,16 Prozent auf 143,52 USD), Leggett Platt (-5,80 Prozent auf 11,21 USD), Globe Life (-4,95 Prozent auf 81,75 USD) und Equifax (-4,77 Prozent auf 239,69 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 5.201.711 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,876 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 428,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net