Asiens Börsen in Rot -- Zoom mit kräftigem Gewinnsprung -- BMW importierte wohl Autos mit verbotenen chinesischen Bauteilen in die USA

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Pfingstmontagshandel mit Gewinnen. Der DAX ist bereit etwas fester gestartet und legte im Verlauf weiter leicht zu. Bei 18.768,96 Punkten und damit 0,35 Prozent höher schloss das deutsche Börsenbarometer. Der TecDAX gewann zum Start ebenfalls knapp und baute seine Gewinne dann aus. 0,69 Prozent im Plus - bei 3.454,74 Zählern - ging der deutsche Tech-Index in den Feierabend. Der vergangenen Mittwoch erzielte DAX-Rekord bei 18.892 Punkten blieb aber zum Wochenstart zunächst kein Thema für den deutschen Leitindex. Die positiven Vorgaben aus den USA, wo der Leitindex Dow Jones Index erstmals oberhalb von 40.000 Punkten geschlossen hatte, sorgten aber ebenso für gute Laune hierzulande wie die verhalten positiven Vorgaben von den Märkten aus Asien. Der Handel verlief angesichts des Feiertags Pfingstmontag aber in eher ruhigen Bahnen. "Die Marktteilnehmer schwanken zwischen Befürchtungen vor einer möglichen Verschärfung im Nahen Osten durch den Tod des iranischen Premierministers und der Freude über die positiven Handelsvorgaben von der Wall Street", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow. Das unveränderte Zinsniveau in China und die angekündigten Maßnahmen zur Stabilisierung des chinesischen Immobiliensektors würden ambivalent aufgenommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Börsen in Europa schlossen am Montag höher. Der EURO STOXX 50 startete zwar minimal im Minus, drehte dann aber in die Gewinnzone. Bei 5.074,34 Punkten (plus 0,20 Prozent) schloss der europäische Index den ersten Handelstag der Woche ab. Damit legte die Konsolidierung bereits wieder eine Pause ein. Der Pfingstmontagshandel verlief angesichts positiver Vorgaben der Börsen in den USA und Asien mit Aufschlägen, aber in ruhigen Bahnen. Unruhe kommt von den Metallmärkten: Die Terminkontrakte für Kupfer und Nickel am Morgen weiter an und Gold markiert neue Allzeithochs. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen liefen am Montag letztlich in verschiedene Richtungen. Der Dow Jones Index startete minimal tiefer und drehte dann leicht ins Plus. Trotz der geringen Schwankungen markierte der Traditionsindex ein neues Rekordhoch: Es liegt nun bei 40.077,40 Zählern. Im späteren Handel setzten aber Gewinnmitnahmen ein, der Dow Jones schloss letztlich 0,49 Prozent tiefer bei 39.806,77 Punkten. Beim NASDAQ Composite ging es zum Auftakt knapp nach oben. Auch hier wurde im Handelsverlauf eine neue Bestmarke gesetzt (16.823,83 Einheiten). Der NASDAQ Composite verabschiedete sich schlussendlich 0,65 Prozent höher bei 16.794,87 Punkten von der Montagssitzung. Die jüngste Stärke der US-Aktienmärkte sei den gestiegenen Erwartungen der Investoren an Zinssenkungen in diesem Jahr geschuldet, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank in einem Marktkommentar. Das habe die Zinsen am US-Anleihenmarkt nach unten gedrückt, allerdings gibt es hier am Montag eine leichte Gegenbewegung. Analystenstimmen sorgten am Montag bei Techtiteln für Bewegung: Sowohl für den Chiphersteller Micron Technology als auch für den KI-Riesen NVIDIA liegen nun neue, verbesserte Kursziele vor. Beide Aktien trieben den Tech-Index NASDAQ Composite an, der ein neues Allzeithoch feierte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken