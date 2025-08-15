Börse Wien: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Das macht das Börsenbarometer in Wien am ersten Tag der Woche.
Werte in diesem Artikel
Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,48 Prozent leichter bei 4.822,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 140,177 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.842,51 Zählern und damit 0,076 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.846,17 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4.842,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.802,24 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Der ATX wies vor einem Monat, am 18.07.2025, einen Stand von 4.485,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 4.438,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Stand von 3.627,33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 31,89 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4.847,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.481,22 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 1,94 Prozent auf 24,20 EUR), Verbund (+ 0,85 Prozent auf 64,95 EUR), Telekom Austria (+ 0,64) Prozent auf 9,50 EUR), EVN (+ 0,21 Prozent auf 24,05 EUR) und Andritz (+ 0,16 Prozent auf 62,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-1,59 Prozent auf 86,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,96 Prozent auf 20,70 EUR), OMV (-0,79 Prozent auf 47,42 EUR), Raiffeisen (-0,77 Prozent auf 31,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,68 Prozent auf 29,40 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 72.049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 34,272 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
2025 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
