Börse Zürich in Grün: Das macht der SMI am Nachmittag

Index-Performance im Blick

Der SMI macht am dritten Tag der Woche Gewinne.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,36 Prozent stärker bei 11.004,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,245 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,171 Prozent fester bei 10.983,57 Punkten, nach 10.964,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.940,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11.005,17 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,853 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 06.11.2023, einen Stand von 10.576,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, wurde der SMI mit 10.924,42 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 06.12.2022, wurde der SMI mit 11.109,33 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,237 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11.616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.251,33 Punkten registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit UBS (+ 2,42 Prozent auf 24,93 CHF), Givaudan (+ 2,31 Prozent auf 3.368,00 CHF), Geberit (+ 1,34 Prozent auf 500,80 CHF), Sika (+ 1,22 Prozent auf 241,50 CHF) und Holcim (+ 1,05 Prozent auf 65,38 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Roche (-0,74 Prozent auf 249,10 CHF), Nestlé (-0,34 Prozent auf 99,28 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 505,80 CHF), Lonza (-0,21 Prozent auf 333,10 CHF) und Alcon (+ 0,06 Prozent auf 63,06 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.172.606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,313 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

