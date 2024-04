Börse Zürich: SMI zeigt sich fester

SMI im Blick

Heute agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent fester bei 11.507,21 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,243 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,459 Prozent auf 11.558,89 Punkte an der Kurstafel, nach 11.506,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 11.559,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11.498,55 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,048 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 11.647,14 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 11.255,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 11.230,07 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,02 Prozent nach oben. Bei 11.799,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11.064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 42,34 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 135,15 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 1.277,00 CHF), UBS (+ 0,61 Prozent auf 28,00 CHF) und Sonova (+ 0,47 Prozent auf 259,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Holcim (-1,34 Prozent auf 78,10 CHF), Novartis (-0,93 Prozent auf 85,57 CHF), Lonza (-0,88 Prozent auf 540,20 CHF), Geberit (-0,62 Prozent auf 515,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 253,30 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 510.438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,881 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

