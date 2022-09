Porsche-Aktie am Tag nach dem Börsengang auf Ausgabepreis-Niveau

Die Sportwagentochter von Volkswagen (VW) feierte tags zuvor den größten deutschen Börsengang seit der Deutschen Telekom im Jahr 1996. Mit 82,22 Euro rutschten die Aktien jedoch bereits am Vorabend im außerbörslichen Handel auf Tradegate unter den Ausgabepreis von 82,50 Euro. Auf XETRA war dieses Kursniveau am Donnerstag hart umkämpft, konnte aber verteidigt werden - wohl dank der Hilfe der Konsortialbanken, hieß es am Markt.

Am Freitag konnten die Porsche-Papiere mit dem Börsenkürzel 911 das IPO-Niveau nicht verteidigen. Sie lagen auf XETRA zuletzt bei 82,50 Euro - und damit genau auf dem Niveau des Ausgabepreis. Tags zuvor waren sie auf XETRA zeitweise bis auf 86,76 Euro geklettert. Enttäuschung über die Bewertung beim Börsengang hatte dagegen die Papiere von Volkswagen und deren Großaktionär Porsche SE einiges gekostet: Im DAX gelistete Vorzugsaktien von VW sanken um fast 7 Prozent und mit Stimmrechten ausgestattete VW-Stammaktien gar rund 9 Prozent. Für Porsche-SE-Anteilsscheine war es gar fast 11 Prozent abwärts gegangen.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Bildquellen: Porsche, Max Earey / Shutterstock.com