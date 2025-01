Börsenverbleib gesichert

Die Nukkleus-Aktie ist nicht länger von einem Delisting an der NASDAQ bedroht und darf somit weiterhin an der US-Börse gehandelt werden. Anleger reagieren positiv und schicken die Aktie weit nach oben.

• Nukkleus kann Delisting abwenden

• Alle Anforderungen der NASDAQ wieder erfüllt

• Nukkleus-Anleger in Partystimmung



Wer­bung Wer­bung

Nukkleus, ein ehemaliges Fintech, das sich inzwischen auf strategische Akquisitionen konzentriert, darf an der US-Börse NASDAQ bleiben. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, erfülle man die Compliance-Vorschriften der NASDAQ wieder vollständig.

Nukkleus erfüllt wieder alle NASDAQ-Anforderungen

Zu den Anforderungen, die die US-Börse vorgibt, gehören verschiedene finanzielle und betriebliche Kriterien, die Unternehmen erfüllen müssen, um ihre Notierung aufrechtzuerhalten. Diese betreffen unter anderem Mindestwerte für den Marktwert der gelisteten Wertpapiere, den Marktwert der öffentlich gehaltenen Aktien, die Anzahl der Aktionäre und andere spezifische finanzielle Benchmarks. Nukkleus schreibt in seiner Pressemitteilung explizit, dass das Unternehmen von der NASDAQ am 15. Januar darüber informiert worden sei, dass die Vorschriften für den Marktwert der gelisteten Wertpapiere und den Marktwert der öffentlich gehaltenen Aktien wieder eingehalten würden. Diese sehen laut "Stock Titan" einen Mindestwert von 50 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 15 Millionen US-Dollar vor.

Wer­bung Wer­bung

Außerdem hatte Nukkleus bereits am 24. Oktober 2024 einen Reverse-Split im Verhältnis 8:1 durchgeführt, um den Mindestkurs von einem US-Dollar je Aktie wieder zu erreichen. Dies wird in der Pressemitteilung jedoch nicht noch einmal erwähnt. Der erste Eröffnungskurs der Nukkleus-Aktie nach der Aktienzusammenlegung lag bei 2,68 US-Dollar, seitdem hat die Aktie jedoch noch einmal deutlich an Wert gewonnen.

Abgesagte Anhörung als positives Zeichen

Wie Nukkleus weiter mitteilte, habe die NASDAQ auch die ursprünglich für den 21. Januar geplante Anhörung zu dem möglichen Delisting abgesagt. Dies zeige laut "Stock Titan", dass die Börse mit den Compliance-Bemühungen von Nukkleus zufrieden sei, ohne dass zusätzliche Prüfungen oder Sanierungspläne erforderlich wären.

Wer­bung Wer­bung

"Das Management des Unternehmens ist davon überzeugt, dass dieser Meilenstein die erfolgreiche Lösung aller Compliance-Angelegenheiten mit NASDAQ unterstreicht und es dem Unternehmen ermöglicht, sein Streben nach nachhaltigem Wachstum fortzusetzen und seinen Stakeholdern dauerhaften Mehrwert zu bieten", heißt es in der Pressemitteilung von Nukkleus.

Starke Kursgewinne für die Nukkleus-Aktie nach Delisting-Entwarnung

Die Ankündigung, dass die Nukkleus-Aktie ihren Verbleib an der NASDAQ sichern konnte, löste Begeisterungsstürme unter den Anlegern aus: Am Donnerstag legte der Anteilsschein an der US-Börse letztlich um 21,26 Prozent auf 20,53 US-Dollar zu. Und auch am Freitag scheint die Partystimmung noch nicht abzuflauen: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es für die Nukkleus-Aktie zeitweise um weitere 31,08 Prozent nach oben auf 26,91 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net