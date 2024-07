BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,78 GBP zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,78 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,82 GBP. Mit einem Wert von 4,79 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.747.862 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 7,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,306 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,46 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 38,55 Mrd. USD, gegenüber 46,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,63 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte BP die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,782 USD je BP-Aktie.

