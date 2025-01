BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,02 GBP nach oben.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 4,02 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,03 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,95 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 8.560.272 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,41 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 9,14 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,305 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,04 GBP.

Am 29.10.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,01 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,22 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BP am 11.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,603 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

