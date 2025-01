BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 3,99 GBP zu.

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 3,99 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,99 GBP. Bei 3,95 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 624.649 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 5,41 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,39 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,305 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,04 GBP für die BP-Aktie.

BP gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,22 GBP in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,09 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,603 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Dezember 2024: Analysten sehen Potenzial bei BP-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

STOXX-Handel: So performt der STOXX 50 am Nachmittag