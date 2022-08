BP Aktie News: BP am Dienstagmittag mit Kursplus

Um 02.08.2022 12:22:00 Uhr sprang die BP-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 4,82 EUR zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,89 EUR zu. Bei 4,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 957.616 BP-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,54 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2021 auf bis zu 3,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 43,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,12 GBP.

Am 03.05.2022 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,98 Prozent auf 49.258,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.492,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,26 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BP-Aktie: Experten empfehlen BP im Juli mehrheitlich zum Kauf

Erste Schätzungen: BP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com