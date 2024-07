BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag fester

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verloren

BP Aktie News: Anleger greifen bei BP am Vormittag zu

BP Aktie News: BP tendiert am Mittag fester

BP Aktie News: BP steigt am Nachmittag

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Handel in Europa: STOXX 50 fällt

Global Crude Oil Shipments Fall in June on Saudi Export Slump

ConocoPhillips (COP) Stock Falls 12.6% in 3 Months: Hold or Fold?

Transaction in Own Shares

Eni Targets Raising 4B Euros From Upstream Asset Sales

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

EU genehmigt Sanofis Dupixent zur Behandlung von COPD. BVB verliert Pohlman nach Portugal: Wechsel steht an. Fitch hält an Bonität von Hannover Rück fest. Bundesregierung schiebt wohl Verkauf von MAN-Geschäft an Chinesen einen Riegel vor. AUDI muss Einbruch im US-Absatz verkraften.