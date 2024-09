BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Nachmittag schwächer

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 4,19 GBP nach.

Die BP-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 4,19 GBP abwärts. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,18 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,29 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.357.944 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 4,18 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 0,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,309 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,24 GBP je BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 30.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,77 Mrd. GBP gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,705 USD in den Büchern stehen haben wird.

