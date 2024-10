BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,10 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,10 GBP. Bei 4,11 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 4,10 GBP. Zuletzt wechselten 947.855 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 27,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2024 Kursverluste bis auf 3,80 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,332 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,59 GBP.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,658 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

