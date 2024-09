BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,15 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,15 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,12 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,14 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.283.215 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 35,37 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2024 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,310 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,24 GBP für die BP-Aktie.

Am 30.07.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,695 USD je BP-Aktie.

