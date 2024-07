BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Freitagmittag auf rotes Terrain

BP im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 4,86 GBP nach.

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,86 GBP abwärts. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,85 GBP nach. Bei 4,89 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 3.184.671 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 13,56 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 9,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,306 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,45 GBP.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,782 USD in den Büchern stehen haben wird.

