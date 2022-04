BP Aktie News: BP am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 4,58 EUR. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,58 EUR. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,56 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 34.551 Stück.

Bei einem Wert von 5,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 9,13 Prozent zulegen. Am 21.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 29,74 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,70 GBP.

BP ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,24 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,57 Milliarden USD.

Die BP-Bilanz für Q1 2022 wird am 03.05.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 07.02.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,792 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Spritpreise im Rückwärtsgang: Benzinpreis wieder unter zwei Euro

Was Analysten von der BP-Aktie erwarten

Uber und BP kooperieren für Lieferservice - Uber- und BP-Aktien uneinheitlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com