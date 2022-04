BP Aktie News: BP tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Die BP-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,54 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,47 EUR. Bei 4,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 672.670 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,00 EUR) erklomm das Papier am 11.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei einem Wert von 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2021). Abschläge von 29,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,70 GBP aus.

BP veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 52,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte BP am 03.05.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von BP.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,813 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

