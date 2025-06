BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,61 GBP.

Die BP-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,61 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 3,64 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 3,59 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,61 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.958.046 BP-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 9,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,31 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,423 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

Mai 2025: So schätzen Experten die BP-Aktie ein

Aktien von Reliance und BP tiefer: BPs Castrol weckt wohl Interesse von Reliance, Apollo und Lone Star