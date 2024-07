BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,55 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,53 GBP. Bisher wurden heute 513.675 BP-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,52 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,41 GBP ab. Abschläge von 3,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,306 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,46 GBP je BP-Aktie aus.

Am 07.05.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,24 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,55 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,762 USD je BP-Aktie belaufen.

