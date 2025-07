BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,72 GBP.

Die BP-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,72 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 3,73 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,72 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,72 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 450.272 Stück gehandelt.

Bei 4,80 GBP erreichte der Titel am 09.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 12,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,31 GBP.

Am 29.04.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,408 USD je BP-Aktie.

