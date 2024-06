BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,71 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,71 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,72 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,71 GBP. Bisher wurden via London 393.343 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 6,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,37 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 38,55 Mrd. USD, gegenüber 46,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,63 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,777 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

