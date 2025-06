BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Nachmittag gestärkt

BP im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,9 Prozent auf 3,88 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 3,88 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 3,95 GBP. Bei 3,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.436.787 Stück gehandelt.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,91 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 15,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,31 GBP je BP-Aktie an.

BP gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,55 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,423 USD fest.

