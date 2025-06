BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag fester

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,5 Prozent auf 3,90 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:49 Uhr 2,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 3,95 GBP. Bei 3,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 16.732.131 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 4,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 18,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,31 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,423 USD je BP-Aktie.

