BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,23 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,23 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,26 GBP. Mit einem Wert von 4,25 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 15.605.610 Aktien.

Am 13.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,41 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 27,80 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 13,72 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,306 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,03 GBP.

Am 29.10.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,22 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP – eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,09 Mrd. GBP eingefahren.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte BP die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,587 USD je BP-Aktie belaufen.

