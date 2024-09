BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 4,03 GBP.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,03 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,02 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,03 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 530.337 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,49 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,96 GBP am 11.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 1,81 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,19 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BP.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,687 USD je BP-Aktie belaufen.

