BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag im Plus

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,97 GBP.

Das Papier von BP konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 3,97 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 3,99 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,94 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 6.074.319 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 41,59 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2024 auf bis zu 3,80 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,36 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,310 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,43 GBP.

BP veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,77 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,629 USD je Aktie.

