BP Aktie News: BP macht Boden gut

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 4,36 EUR zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,37 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,32 EUR. Bisher wurden heute 401.478 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2021 bei 3,22 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,68 GBP an. Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,766 USD je Aktie.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

