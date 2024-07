BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,52 GBP zu.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 4,52 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,52 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,47 GBP. Bisher wurden via London 9.610.496 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,40 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 2,40 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,305 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,46 GBP an.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 38,55 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 46,24 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,731 USD je BP-Aktie.

