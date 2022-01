BP Aktie News: BP gewinnt an Boden

Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,77 EUR. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,79 EUR an. Bei 4,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 310.199 Stück gehandelt.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 4,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 2,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,69 GBP. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,689 USD je BP-Aktie.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

