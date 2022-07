BP Aktie News: BP kommt am Mittag kaum vom Fleck

Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie um 19.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 4,52 EUR. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,53 EUR aus. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,48 EUR nach. Bei 4,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 434.183 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 5,33 EUR. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 15,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,04 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BP am 03.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,13 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 49.258,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36.492,00 USD umsetzen können.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 USD je BP-Aktie belaufen.

