BP Aktie News: BP am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 19.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,54 EUR zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,55 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 937.227 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.06.2022 markierte das Papier bei 5,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,77 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 41,08 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,04 GBP an.

Am 03.05.2022 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 49.258,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.492,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 USD je BP-Aktie belaufen.

