BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,0 Prozent auf 4,19 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 4,19 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,19 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,15 GBP. Bisher wurden heute 5.371.546 BP-Aktien gehandelt.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 34,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 GBP. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,310 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,19 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,77 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,49 Mrd. GBP.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

