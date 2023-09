BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,19 GBP.

Die BP-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,19 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,14 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,21 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.212.139 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,86 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,91 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,10 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,48 Prozent zurück. Hier wurden 48.538,00 USD gegenüber 67.866,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BP.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,888 USD je Aktie.

