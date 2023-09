BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Nachmittag ins Plus

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,32 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,32 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,33 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 5,25 GBP. Zuletzt wechselten 7.640.614 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 4,21 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,18 GBP.

BP veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,888 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

