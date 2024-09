BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 3,83 GBP.

Die BP-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 3,83 GBP abwärts. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,80 GBP ab. Bei 3,83 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 56.328.012 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 46,65 Prozent zulegen. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,59 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Am 04.11.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,665 USD je Aktie in den BP-Büchern.

