BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,72 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,70 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,71 GBP. Bisher wurden via London 7.094.451 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 5,33 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,17 Prozent zurück. Hier wurden 53.269,00 USD gegenüber 55.011,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,840 USD je Aktie aus.

