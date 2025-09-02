BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 0,113 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 15:44 Uhr 2,7 Prozent auf 0,113 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,116 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,112 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 9.409 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 150,619 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,460 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net