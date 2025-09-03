BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagvormittag auf Höhenflug

Kurs der BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 6,6 Prozent.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 09:11 Uhr 6,6 Prozent. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,122 EUR zu. Bei 0,118 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 67.700 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 126,194 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,984 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net