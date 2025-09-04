DAX23.817 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,69 -0,3%Gold3.548 ±0,0%
BrainChip Aktie News: BrainChip schiebt sich am Vormittag vor

05.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 0,121 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 0,121 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,124 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,120 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,050 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 45,608 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

